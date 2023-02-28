Artem Makosin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Makosin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Makosin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Makosin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Makosin 29 Ekim 1985 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Артём Макосин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Makosin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 1 Ocak 2011 tarihinde katılmıştır. Artem Makosin'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artem Makosin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Makosin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Makosin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Makosin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında FK Buxoro

1 Ocak 2011 yılında Qizilqum

Artem Makosin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Makosin şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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