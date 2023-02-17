Artem Marchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Marchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Marchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Marchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Marchenko 7 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Марченко Артем Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Marchenko Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Marchenko, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Artem Marchenko'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artem Marchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Marchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Marchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Marchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2022 yılında GAK 1902 II

1 Ocak 2023 yılında Grazer AK 1902

Artem Marchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Marchenko şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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