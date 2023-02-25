Artem Miroevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Miroevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Miroevskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Miroevskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Miroevskiy 31 Mayıs 1999 tarihinde Zhlobin şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Мироевский Артем Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Miroevskiy Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Miroevskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Dzerzhinsk futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Dzerzhinsk takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Miroevskiy'nin Arsenal Dzerzhinsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artem Miroevskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miroevski_99

Artem Miroevskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Miroevskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Miroevskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Miroevskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Underdog

31 Aralık 2018 yılında Dinamo Minsk II

1 Mart 2019 yılında Dzerzhinsk

1 Ocak 2021 yılında Rukh

15 Mart 2022 yılında Dzerzhinsk

Artem Miroevskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Miroevskiy şuan Arsenal Dzerzhinsk takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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