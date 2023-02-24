Artem Nagirnyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Nagirnyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Nagirnyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Nagirnyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Nagirnyi 10 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Ukrayna,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Нагірний Артем Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Nagirnyi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Artem Nagirnyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Nagirnyi'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Nagirnyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Nagirnyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Nagirnyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Nagirnyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2020 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2021 yılında Puskás AFC II

13 Temmuz 2022 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC II

Artem Nagirnyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Nagirnyi şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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