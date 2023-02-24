Artem Odyntsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Odyntsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Odyntsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Odyntsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Odyntsov 9 Kasım 2000 tarihinde Khartsyzk, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Одинцов Артем Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Odyntsov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Artem Odyntsov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Artem Odyntsov'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Odyntsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Odyntsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Odyntsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Odyntsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında MFA Munkach

16 Ekim 2018 yılında Kisvárda U19

1 Temmuz 2019 yılında Kisvárda II

1 Ağustos 2020 yılında Kisvárda

Artem Odyntsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Odyntsov şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KhAF Trubnyk Khartsyzk (2013-2014), Azovstal Mariupol (2014-2017), MFA Munkach (2017-2018), Várda Labdarúgó Akadémia (2018-2019)

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