Artem Polyarus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Polyarus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Polyarus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Polyarus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Polyarus 5 Temmuz 1992 tarihinde Oleksandriya şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Полярус Артем Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Polyarus Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Artem Polyarus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Polyarus'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artem Polyarus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Polyarus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Artem Polyarus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Polyarus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında Oleksandriya II

1 Ocak 2012 yılında PFK Oleksandria

22 Temmuz 2014 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2015 yılında FK Oleksandriya

1 Temmuz 2019 yılında Khimki

1 Ekim 2020 yılında Akhmat Grozny

15 Mart 2022 yılında Termalica

Artem Polyarus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Polyarus şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Artem Polyarus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 14 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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