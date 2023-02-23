Artem Putivtsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Putivtsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Putivtsev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artem Putivtsev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artem Putivtsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Putivtsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Putivtsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Putivtsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Putivtsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Putivtsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Putivtsev 29 Ağustos 1988 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Путівцев Артем Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Putivtsev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. Artem Putivtsev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 4 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Artem Putivtsev'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Putivtsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Putivtsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Artem Putivtsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Putivtsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Metalist II

1 Temmuz 2008 yılında Zirka

30 Haziran 2009 yılında Metalist II

1 Şubat 2010 yılında Metalist

1 Temmuz 2010 yılında Illichivets

30 Haziran 2011 yılında Metalist

1 Temmuz 2011 yılında Illichivets

31 Ağustos 2014 yılında Metalurg D.

1 Temmuz 2015 yılında Metalist

4 Şubat 2016 yılında Termalica

Artem Putivtsev kimdir

Artem Putivtsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Putivtsev şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Artem Putivtsev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Artem Putivtsev nereli

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