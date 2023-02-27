Artem Radchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Radchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Radchenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artem Radchenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artem Radchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Radchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Radchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Radchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Radchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Radchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Radchenko 2 Ocak 1995 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Радченко Артем Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Radchenko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Radchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Artem Radchenko'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Radchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Radchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Artem Radchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Radchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Metalist II

1 Temmuz 2014 yılında Metalist

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2015 yılında Goverla

1 Temmuz 2015 yılında Hajduk Split

31 Mart 2018 yılında Dnepr Mogilev

25 Haziran 2018 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2018 yılında MFK Mykolaiv

28 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

6 Mart 2020 yılında Jelgava

9 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

18 Mart 2021 yılında Peremoga Dnipro

15 Mart 2022 yılında Fomat Martin

29 Temmuz 2022 yılında Jonava

31 Ocak 2023 yılında DFK Dainava

Artem Radchenko kimdir

Artem Radchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Radchenko şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Metalist Kharkiv

Artem Radchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Artem Radchenko nereli

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