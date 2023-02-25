Artem Salygo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Salygo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Salygo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Salygo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Salygo 19 Nisan 2002 tarihinde Lida şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Салыго Артем Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Salygo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Salygo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Lida futbol takımında oynamaktadır. FK Lida takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Artem Salygo'nin FK Lida ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Salygo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Salygo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Salygo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Salygo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında FK Lida

Artem Salygo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Salygo şuan FK Lida takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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