Artem Shabanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Shabanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Shabanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Shabanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Shabanov 7 Mart 1992 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Шабанов Артем Михайлович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Shabanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Artem Shabanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Shabanov'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artem Shabanov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a_shabanov/

Artem Shabanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Shabanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Artem Shabanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Shabanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında Arsenal Kyiv

17 Ocak 2014 yılında Volyn Lutsk

27 Ocak 2017 yılında Stal Kamyanske

12 Temmuz 2017 yılında Olimpik Donetsk

6 Ocak 2018 yılında Dinamo Kiev

17 Şubat 2021 yılında Legia Varşova

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Kiev

2 Şubat 2022 yılında Fehérvár

Artem Shabanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Shabanov şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Artem Shabanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 16 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.