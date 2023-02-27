Artem Shchedryi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Shchedryi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Shchedryi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Shchedryi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Shchedryi 9 Kasım 1992 tarihinde Beryslav, Kherson Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Щедрий Артем Альбертович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Shchedryi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Artem Shchedryi'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Artem Shchedryi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Shchedryi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Shchedryi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Shchedryi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Dynamo Kyiv U17

1 Temmuz 2009 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Şubat 2010 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2010 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Şubat 2012 yılında Volyn Lutsk II

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

22 Ağustos 2014 yılında Zirka

1 Temmuz 2017 yılında FK Oleksandriya

14 Şubat 2018 yılında Olimpik Donetsk

1 Temmuz 2018 yılında SK Dnipro-1

29 Ocak 2019 yılında Ingulets

1 Temmuz 2021 yılında Kryvbas

10 Mart 2022 yılında FCI Levadia

30 Haziran 2022 yılında Kryvbas

8 Eylül 2022 yılında 1.SK Prostejov

31 Aralık 2022 yılında Kryvbas

27 Ocak 2023 yılında Panevezys

Artem Shchedryi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Shchedryi şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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