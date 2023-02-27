Artem Sheiko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Sheiko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Sheiko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Sheiko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Sheiko 16 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Ukrayna uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Sheiko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Sheiko'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artem Sheiko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Sheiko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Artem Sheiko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Sheiko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında CS Fola Esch

30 Haziran 2023 yılında Walferdange

Artem Sheiko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Sheiko şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Residence Walferdingen (2017-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.