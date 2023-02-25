Artem Shkurdyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Shkurdyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Shkurdyuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artem Shkurdyuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artem Shkurdyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Shkurdyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Shkurdyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Shkurdyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Shkurdyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Shkurdyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Shkurdyuk 20 Ağustos 1998 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шкурдюк Максим Юрьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Shkurdyuk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Artem Shkurdyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Artem Shkurdyuk'nin FK Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Artem Shkurdyuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/artemjan34/

Artem Shkurdyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Shkurdyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Artem Shkurdyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Shkurdyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında BATE II

15 Ağustos 2018 yılında Energetik-BGU

31 Aralık 2020 yılında BATE II

26 Ocak 2021 yılında Energetik-BGU

31 Aralık 2021 yılında BATE II

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Gomel

Artem Shkurdyuk kimdir

Artem Shkurdyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Shkurdyuk şuan FK Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Traktor Minsk

Artem Shkurdyuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Artem Shkurdyuk nereli

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