Artem Skitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Skitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Skitov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Skitov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Skitov 21 Ocak 1991 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Скитов Артём Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Skitov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAG yapmaktadır. Artem Skitov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk takımına 1 Ocak 2008 tarihinde katılmıştır. Artem Skitov'nin FK Vitebsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Skitov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Skitov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Skitov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Skitov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Vitebsk

Artem Skitov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Skitov şuan FK Vitebsk takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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