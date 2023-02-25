Artem Soroko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Soroko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Soroko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Soroko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Soroko 1 Nisan 1992 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сороко Артем Борисович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Soroko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Dzerzhinsk futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Dzerzhinsk takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Soroko'nin Arsenal Dzerzhinsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artem Soroko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/soroko34/

Artem Soroko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Soroko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Soroko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Soroko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında BATE Borisov

7 Mart 2017 yılında Isloch

31 Temmuz 2017 yılında BATE Borisov

1 Ağustos 2017 yılında Torpedo Zhodino

31 Aralık 2017 yılında BATE Borisov

26 Ocak 2018 yılında FK Slutsk

27 Temmuz 2018 yılında Luch

8 Şubat 2019 yılında Dnyapro Mogilev

17 Ocak 2020 yılında Vitebsk

14 Temmuz 2022 yılında Dzerzhinsk

Artem Soroko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Soroko şuan Arsenal Dzerzhinsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Artem Soroko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 12 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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