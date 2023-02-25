Artem Tatarevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Tatarevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Tatarevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Tatarevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Tatarevich 28 Ocak 1992 tarihinde Pinsk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Татаревич Артём Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Tatarevich Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Tatarevich, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volna Pinsk futbol takımında oynamaktadır. Volna Pinsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Tatarevich'nin Volna Pinsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Tatarevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/artem_tatar25/

Artem Tatarevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Tatarevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Tatarevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Tatarevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2013 yılında Dynamo Brest

20 Ocak 2015 yılında ara verdi

1 Temmuz 2015 yılında Dynamo Brest

2 Ağustos 2015 yılında ara verdi

12 Haziran 2016 yılında Dynamo Brest

1 Mart 2017 yılında Volna Pinsk

22 Mart 2022 yılında ara verdi

1 Temmuz 2022 yılında Volna Pinsk

Artem Tatarevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Tatarevich şuan Volna Pinsk takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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