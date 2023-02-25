Artem Tolkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Tolkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Tolkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Tolkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Tolkin 12 Temmuz 2000 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Толкин Артём Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Tolkin Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slonim 2017 futbol takımında oynamaktadır. FK Slonim 2017 takımına 4 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Tolkin'nin FK Slonim 2017 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Tolkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Tolkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Tolkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Tolkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Neman II

31 Temmuz 2020 yılında Ostrovets

4 Mart 2022 yılında Slonim

Artem Tolkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Tolkin şuan FK Slonim 2017 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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