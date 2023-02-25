Artem Volodkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Volodkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Volodkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Volodkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Volodkov 29 Kasım 2001 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Володьков Артем Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Volodkov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Volodkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orsha futbol takımında oynamaktadır. FK Orsha takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Volodkov'nin FK Orsha ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Volodkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/artemvolodkov/

Artem Volodkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Volodkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Volodkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Volodkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2020 yılında Dnepr Mogilev

1 Nisan 2022 yılında Orsha

31 Aralık 2022 yılında Dnepr Mogilev

Artem Volodkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Volodkov şuan FK Orsha takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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