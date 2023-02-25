Artem Yaroshik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Yaroshik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Yaroshik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Artem Yaroshik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Artem Yaroshik 16 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ярошик Артем Юрьевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Artem Yaroshik Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Yaroshik'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Artem Yaroshik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Artem Yaroshik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Dynamo Brest II
1 Ocak 2021 yılında Rukh II
1 Ocak 2022 yılında Niva Dolbizno
Artem Yaroshik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Artem Yaroshik şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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