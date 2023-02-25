Artem Zhevnerenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Zhevnerenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Zhevnerenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Artem Zhevnerenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Artem Zhevnerenko 22 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Жевнеренко Артём Олегович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Artem Zhevnerenko Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 9 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Zhevnerenko'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Artem Zhevnerenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Artem Zhevnerenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Mart 2022 yılında Bumprom
Artem Zhevnerenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Artem Zhevnerenko şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.