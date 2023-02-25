Artem Zhevnerenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Zhevnerenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Artem Zhevnerenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artem Zhevnerenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.