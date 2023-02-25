Artem Zhurko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Zhurko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Zhurko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Zhurko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Zhurko 8 Nisan 2003 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Журко Артём Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Zhurko Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Energetik-BGU Minsk II futbol takımında oynamaktadır. Energetik-BGU Minsk II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Artem Zhurko'nin Energetik-BGU Minsk II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Zhurko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Zhurko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Zhurko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Zhurko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında BGU Minsk II

Artem Zhurko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Zhurko şuan Energetik-BGU Minsk II takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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