Artem Zimin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Zimin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Zimin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Zimin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Zimin 24 Mart 2003 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Зимин Артём Русланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Zimin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Zimin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Artem Zimin'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Zimin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/artem11_z/

Artem Zimin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Zimin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Zimin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Zimin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında BATE II

8 Şubat 2021 yılında Isloch II

1 Ocak 2023 yılında Isloch

Artem Zimin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Zimin şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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