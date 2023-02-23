Artemijus Tutyskinas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artemijus Tutyskinas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artemijus Tutyskinas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artemijus Tutyskinas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artemijus Tutyskinas 8 Ağustos 2003 tarihinde Vilnius şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Artemijus Tutyškinas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artemijus Tutyskinas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VV Consulting yapmaktadır. Artemijus Tutyskinas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Artemijus Tutyskinas'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artemijus Tutyskinas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artemijus Tutyskinas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artemijus Tutyskinas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artemijus Tutyskinas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Escola U19

1 Temmuz 2021 yılında Crotone

1 Eylül 2022 yılında LKS Lodz

30 Haziran 2023 yılında Crotone

Artemijus Tutyskinas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artemijus Tutyskinas şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Artemijus Tutyskinas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 3 numaralı formasıyla 8 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 30 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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