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Arter ne demek, TDK'ya göre Arter kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Arter kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Arter ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Arter nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Arter kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Arter ne demek, TDK'ya göre Arter kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arter ne demek? Arter TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arter kelimesi. Peki arter ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arter nedir, arter kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ARTER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arter kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Arter kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre arter kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atardamar
- Trafiği yoğun olan ana yol

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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