Arthur Atta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Atta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur Atta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Atta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur Atta 14 Ocak 2003 tarihinde Rennes şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Atta Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carmenta yapmaktadır. Arthur Atta, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arthur Atta'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Arthur Atta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arthur Atta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Arthur Atta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur Atta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Metz U19

1 Temmuz 2022 yılında FC Metz B

25 Ocak 2023 yılında FC Metz

Arthur Atta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur Atta şuan FC Metz takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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