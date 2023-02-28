Arthur Avagyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Avagyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur Avagyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Avagyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur Avagyan 4 Temmuz 1987 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արթուր Ավագյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Avagyan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arthur Avagyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arthur Avagyan'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arthur Avagyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arthur Avagyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arthur Avagyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur Avagyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Gandzasar

1 Ocak 2008 yılında Kilikia Yerevan

1 Ocak 2011 yılında Ararat Yerevan

1 Ocak 2012 yılında Gandzasar

27 Haziran 2014 yılında Yelimay

31 Aralık 2014 yılında Gandzasar

11 Ocak 2016 yılında Alashkert

26 Temmuz 2016 yılında Banants

1 Temmuz 2019 yılında Lori Vanadzor

1 Temmuz 2021 yılında FC Sevan

28 Ocak 2022 yılında SC Noravank

4 Temmuz 2022 yılında Pyunik Erivan

Arthur Avagyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur Avagyan şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Arthur Avagyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 17 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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