Arthur Cacule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Cacule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur Cacule adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Cacule Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur Cacule 18 Nisan 1992 tarihinde Caculé şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Arthur Alves Neves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Cacule Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footway Group yapmaktadır. Arthur Cacule, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Arthur Cacule'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Arthur Cacule Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arthur Cacule isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Arthur Cacule Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur Cacule futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Mayıs 2015 yılında Red Bull

30 Kasım 2016 yılında EC Vitória

11 Nisan 2019 yılında Londrina-PR

13 Ocak 2020 yılında Cuiabá-MT

29 Temmuz 2020 yılında Al-Najma

12 Ocak 2022 yılında CS Sergipe-SE

Arthur Cacule Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur Cacule şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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