Arthur Deschenaux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Deschenaux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur Deschenaux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Deschenaux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur Deschenaux 1 Mayıs 1993 tarihinde Rue FR şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Deschenaux Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arthur Deschenaux, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Arthur Deschenaux'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arthur Deschenaux Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arthur Deschenaux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arthur Deschenaux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur Deschenaux futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Fribourg

15 Ağu 2016 yılında Yverdon Sport

1 Temmuz 2018 yılında FC Bulle

Arthur Deschenaux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur Deschenaux şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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