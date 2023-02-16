Arthur Felix kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Felix Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arthur Felix kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arthur Felix ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arthur Felix kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Felix Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur Felix adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Felix Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur Felix 20 Şubat 1990 tarihinde Londrina şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Arthur Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Felix Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ressy Enterprise yapmaktadır. Arthur Felix, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arthur Felix'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arthur Felixboyu ve yaşı kaç

Arthur Felix Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arthur Felix isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Arthur Felix Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur Felix futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2009 yılında Cruzeiro U20

1 Ocak 2011 yılında Piracicaba

1 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2013 yılında Barra Mansa

1 Mayıs 2013 yılında Volta Redonda

1 Mayıs 2014 yılında Salgueiro

1 Ocak 2015 yılında Icasa EC

15 Ağu 2015 yılında Oman Club

26 Temmuz 2018 yılında Al-Qaisumah FC

15 Temmuz 2019 yılında Al-Nahdah FC

27 Ağu 2019 yılında Al-Suwaiq

21 Haziran 2021 yılında Persik

24 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

Arthur Felix kimdir

Arthur Felix Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur Felix şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Arthur Felix nereli

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