Arthur Gyorgyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Gyorgyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur Gyorgyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Gyorgyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur Gyorgyi 12 Mart 1997 tarihinde Sovata şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Gyorgyi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSA Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Arthur Gyorgyi'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arthur Gyorgyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arthur Gyorgyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arthur Gyorgyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur Gyorgyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2019 yılında Debrecen

22 Ocak 2020 yılında Nyíregyháza

6 Temmuz 2021 yılında Komarno

18 Ocak 2022 yılında Budafoki MTE

Arthur Gyorgyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur Gyorgyi şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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