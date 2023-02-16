Arthur Jhonata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Jhonata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur Jhonata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Jhonata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur Jhonata 21 Eylül 1991 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Arthur Jhonata Ferreira dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Jhonata Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSB Sports Agency yapmaktadır. Arthur Jhonata, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arthur Jhonata'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arthur Jhonata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arthur Jhonata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arthur Jhonata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur Jhonata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Haziran 2021 yılında Remo

12 Ocak 2022 yılında Barra FC-SC

8 Nisan 2022 yılında Ferroviário-CE

12 Temmuz 2022 yılında Santa Cruz

9 Eylül 2022 yılında AA Anapolina

8 Aralık 2022 yılında Santa Cruz

Arthur Jhonata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur Jhonata şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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