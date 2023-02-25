Arthur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arthur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arthur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arthur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arthur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur 27 Ağustos 1998 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Arthur da Silva Ataíde şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arthur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Arthur'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arthur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arthur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Arthur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Manthiqueira-SP

1 Temmuz 2019 yılında NK Nasice

1 Temmuz 2020 yılında Manthiqueira-SP

26 Ocak 2022 yılında Shkumbini Peqin

16 Ağustos 2022 yılında Besëlidhja

Arthur kimdir

Arthur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Arthur nereli

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