Arthur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur 17 Mart 2003 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Arthur Augusto de Matos Soares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Arthur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Arthur'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arthur Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arthur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arthur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Flamengo U17

31 Ocak 2021 yılında América-MG U17

1 Şubat 2021 yılında América-MG U20

1 Ocak 2022 yılında América-MG

Arthur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube (Dínamo de Araxá-MG) (2018), América Futebol Clube (América Mineiro-MG) (2019,2021-2022), Clube de Regatas do Flamengo (2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.