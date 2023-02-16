Arthur Lyska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Lyska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur Lyska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Lyska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur Lyska 19 Mayıs 2000 tarihinde Wiesbaden şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Lyska Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Arthur Lyska, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Arthur Lyska'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arthur Lyska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arthur Lyska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arthur Lyska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur Lyska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SV Wehen U17

1 Temmuz 2017 yılında SV Wehen U19

1 Temmuz 2019 yılında Wehen Wiesbaden

Arthur Lyska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur Lyska şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1.FSV Mainz 05 (-2016), SV Wehen Wiesbaden (2017-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.