Arthur Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur Mendes 3 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Arthur Mendes Dantas de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Mendes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arthur Mendes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına - tarihinde katılmıştır. Arthur Mendes'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arthur Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arthur Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Arthur Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur Mendes şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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