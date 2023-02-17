Arthur Okonkwo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Okonkwo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur Okonkwo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Okonkwo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur Okonkwo 9 Eylül 2001 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Okonkwo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARETÉ yapmaktadır. Arthur Okonkwo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arthur Okonkwo'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arthur Okonkwo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/arthurokonkwo_

http://www.instagram.com/_arthurokonkwo/

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Arthur Okonkwo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arthur Okonkwo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Arthur Okonkwo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur Okonkwo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2020 yılında Arsenal U23

29 Temmuz 2022 yılında Crewe Alexandra

15 Ocak 2023 yılında Arsenal U21

16 Ocak 2023 yılında Sturm Graz

30 Haziran 2023 yılında Arsenal U21

Arthur Okonkwo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur Okonkwo şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arthur Okonkwo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arsenal FC (2009-2020)

İngiltere U18 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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