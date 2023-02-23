Arthur Vitelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Vitelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur Vitelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Vitelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur Vitelli 4 Haziran 2000 tarihinde Dijon şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fransa,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Vitelli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2SAgency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arthur Vitelli'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arthur Vitelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arthur Vitelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arthur Vitelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur Vitelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dijon FCO B

1 Temmuz 2021 yılında EA Guingamp B

1 Temmuz 2022 yılında Guingamp

5 Ocak 2023 yılında Podbeskidzie

30 Haziran 2023 yılında Guingamp

Arthur Vitelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur Vitelli şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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