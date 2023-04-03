Arthur Zanella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Zanella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur Zanella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arthur Zanella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arthur Zanella 10 Eylül 2004 tarihinde Içara şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Arthur Zanella Koerich şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arthur Zanella Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arthur Zanella, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Arthur Zanella'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Arthur Zanella Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arthur Zanella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arthur Zanella şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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