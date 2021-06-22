Gündeme bomba gibi düşen Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar tartışması Artı 1 Tv'yi gündeme taşıdı. İnternet kullanıcıları kanal üzerinden dönen tartışmalar sonrasında Artı 1 Tv kimin, kim kurdu? Yılmaz Özdil Artı 1 Tv iddiası nedir? sorularının yanıtlarını bulmak için araştırma yapmaya başladı. İşte gündem olan tartışmaya dair merak edilenler...

ARTI 1 TV KİMİN, KİM KURDU?

Merak konusu olan Artı Bir TV resmi belgelerde Düzey Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş'ye ait görünen kanaldır. Kurucusu 1976 Trabzon doğumlu olan ve çeşitli yayın kuruluşlarında görev almış Türk gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu'dur. Ancak kanalın kuruluşunda Uğur Dündar, Erdoğan Toprak ve Ekim Alptekin isimlerinin de etkili olduğu biliniyor.

Digiturk platformu üzerinden 23 Nisan 2013'te test yayınına başlayan kanal, 29 Nisan 2013'te düzenli yayına geçti ve 13 Mayıs 2013'te Türksat 3A ve D-Smart platformu ve mobil ortam üzerinden de yayına başlayarak izleyici kitlesini genişletti.

YILMAZ ÖZDİL ARTI 1 TV İDDİASI NEDİR?

Artı 1 Tv hakkında ortaya atılan iddia tartışmanın fitilini ateşledi. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda kuruluşunda Uğur Dündar'ın da olduğu Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın desteği ile kurulduğu iddiasında bulundu.

Sözcü yazarı Yılmaz, Özdil iddialarında şu ifadeleri kullandı: “Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?”

Öte yandan Tele1 Washington temsilcisi Yılmaz Polat, Sezgin Baran Korkmaz dosyasında Artı1'le ilgili bir ifade görmediğini söyledi.

"TEBRİK ETMESİ GEREKİRKEN, ÇAMUR ATIYOR"

Yılmaz Özdil'in iddiaları sonrasında Uğur Dündar'dan çok sert tepki geldi. Dündar, "Benim cenazeme gelmeyeceksin. Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır. Biri bana Yılmaz Özdil’i sorsa ‘Yılmaz pis bir işe bulaşmaz’ derim... Yılmaz’a da yazıklar olsun... Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun." dedi.