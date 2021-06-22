Artı TV Frekans Ayarları 2021! ARTI TV hangi uydu da?

Televizyonunuzu bilerek veya bilmeyerek fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Uydu alıcınıza böyle bir durumda aradığınız kanalın frekans bilgilerini yeniden girmeniz gerecektir. Dolayısıyla Artı TV frekans ayarları 2021 diye bir araştırma yapıyorsanız bu içerikte güncel Artı TV Frekans bilgilerini bulabilirsiniz.

Türkiye’nin aktif haberleşme uyduları Türksat 3A ve 4A uyduları Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş (TÜRKSAT) yönetiminde aktif ve başarılı bir şekilde görevlerini gerçekleştiriyor. Bu iki uyduda toplam 308 adet şifresiz kanal bulunuyor. Ancak ARTI TV Türksat uydularında yer almıyor.

Artı TV Frekans Ayarı 2021 Nedir? (Şifresiz)

Artı TV Frekansı ayarı 11054, Sinyal oranı 27500, Polarizasyon yönü H (Horizontal) - Yatay şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.

Kanal adı: Artı TV

Uydu : Hodbirt 13 °

Frekans : 11054

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon :H - YATAY

Bu içerikteki Artı TV Frekans bilgisi TÜRKSAT Resmi Web Sitesi üzerinden 2021 yılında edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

ARTI TV HAKKINDA

ARTI TV, özellikle muhalif ve sol yayın çizgisi ile bilinen ve Twitter’ta 200 binden fazla takipçisi olan, son dönemde yükselişteki bir kanaldır. Aynı zamanda Artı Gerçek’in televizyon kanalıdır. Köln’den yayın yapar, Can Dündar da kısa yorumlarla kanalda yer bulur. Kadrosunda ilahiyatçı İhsan Eliaçık, şair Haluk Çetin, Nazım Alpman ve Dilek Dindar gibi isimler bulunur.

Artı TV Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

Artı TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden “frekans ekle” (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

Cihazın Marka ve Modeline Göre kanal ekleme ayarlama işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Artı TV Digitürk Kaçıncı Kanal?

Artı TV kanalının Digitürk’te hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

Artı TV D-Smart Kaçıncı Kanal?

Artı TV kanalının D-Smart’ta hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

Artı TV Tivibu Kaçıncı Kanal?

Artı TV kanalının TİVİBU’da hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

SON BİR HAFTALIK YAYIN AKIŞI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

Yayın akışını detaylı olarak görmek istediğiniz günün üzerine tıklayın.

PAZARTESİ ARTI TV YAYIN AKIŞI

08:00 GÜN BAŞLIYOR

09:00 GÜN BAŞLIYOR

10:00 MEDYA KRİTİK

11:00 MEDYA KRİTİK

12:00 HABER AKTÜEL

13:00 HABER AKTÜEL

14:00 HABER AKTÜEL

15:00 HABER AKTÜEL

16:00 HABER AKTÜEL

17:00 HABER AKTÜEL

18:00 EKOLOJİK ODAK

19:00 ARTI ANA HABER

20:00 ODAK

21:00 ÇETELE

22:00 ÇETELE

23:00 GECE EDİTÖRÜ

SALI ARTI TV YAYIN AKIŞI

08:00 GÜN BAŞLIYOR

09:00 GÜN BAŞLIYOR

10:00 MEDYA KRİTİK

11:00 MEDYA KRİTİK

12:00 HABER AKTÜEL

13:00 HABER AKTÜEL

14:00 HABER AKTÜEL

15:00 HABER AKTÜEL

16:00 HABER AKTÜEL

17:00 HABER AKTÜEL

18:00 EKONOMİ POLİTİK

19:00 ARTI ANA HABER

20:00 ODAK

21:00 GÜNDEM ÖZEL

22:00 GÜNDEM ÖZEL

23:00 GECE EDİTÖRÜ

ÇARŞAMBA ARTI TV YAYIN AKIŞI

08:00 GÜN BAŞLIYOR

09:00 GÜN BAŞLIYOR

10:00 MEDYA KRİTİK

11:00 MEDYA KRİTİK

12:00 HABER AKTÜEL

13:00 HABER AKTÜEL

14:00 HABER AKTÜEL

15:00 HABER AKTÜEL

16:00 HABER AKTÜEL

17:00 HABER AKTÜEL

18:00 ARTI SPOR

19:00 ARTI ANA HABER

20:00 ODAK

21:00 DÜNYA VE BİZ

22:00 DETAY

23:00 GECE EDİTÖRÜ

PERŞEMBE ARTI TV YAYIN AKIŞI

08:00 GÜN BAŞLIYOR

09:00 GÜN BAŞLIYOR

10:00 MEDYA KRİTİK

11:00 MEDYA KRİTİK

12:00 HABER AKTÜEL

13:00 HABER AKTÜEL

13:00 HABER AKTÜEL

15:00 HABER AKTÜEL

16:00 HABER AKTÜEL

17:00 HABER AKTÜEL

18:00 GÜNDEM ÖZEL

19:00 ARTI ANA HABER

20:00 ODAK

21:00 HABER PEŞiNDE

22:00 HABER PEŞiNDE

23:00 GECE EDİTÖRÜ

CUMA ARTI TV YAYIN AKIŞI

08:00 GÜN BAŞLIYOR

09:00 GÜN BAŞLIYOR

10:00 MEDYA KRİTİK

11:00 MEDYA KRİTİK

12:00 HABER AKTÜEL

13:00 HABER AKTÜEL

14:00 HABER AKTÜEL

15:00 HABER AKTÜEL

16:00 HABER AKTÜEL

17:00 HABER AKTÜEL

18:00 GÜNDEM ÖZEL

19:00 ARTI ANA HABER

20:00 ODAK

20:30 AMENNA

21:00 ARTI GERÇEK

22:00 ARTI GERÇEK

23:00 GECE EDİTÖRÜ

CUMARTESİ ARTI TV YAYIN AKIŞI

09:00 ARTI HAFTASONU

10:00 ARTI HAFTASONU

11:00 KADIN FARKI

12:00 HABER AKTÜEL

13:00 EMEK VE HAYAT

14:00 AVRUPA GÜNDEMİ

15:00 HABER AKTÜEL

16:00 MOR GÜNDEM

17:00 HABER AKTÜEL

18:00 İNSAN HAKLARI AJANDASI

19:00 ARTI ANA HABER

20:00 KÜLTÜR SERVİSİ

21:00 GÜNDEM ORTADOĞU

22:00 GÜNDEM ORTADOĞU

23:00 GECE EDİTÖRÜ

PAZAR ARTI TV YAYIN AKIŞI

09:00 ARTI HAFTASONU

10:00 ARTI HAFTASONU

11:00 SAĞLIKLI YAŞAM

12:00 HABER AKTÜEL

13:00 BAĞDAT CAFE

14:00 ŞİİR İÇİ ŞARKILAR

15:00 HABER AKTÜEL

16:00 USTURA

17:00 HABER AKTÜEL

18:00 HAFTANIN HAY’I HUY’U

19:00 ARTI ANA HABER

20:00 ART- I SANAT

21:00 TARİHİN PEŞİNDE

22:00 TARİHİN PEŞİNDE

23:00 GAMURÇ