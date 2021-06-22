Artı TV Frekans Ayarları 2021! ARTI TV hangi uydu da?
Hodbirt 13 uydusundan yayın yapan Artı TV frekans ayarlarını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken bilgilere haberimizde yer verdik. Bu içerikte ayrıca Artı TV hangi uydu da? yayın yapıyor sorunuza da yanıt olacak.
Televizyonunuzu bilerek veya bilmeyerek fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Uydu alıcınıza böyle bir durumda aradığınız kanalın frekans bilgilerini yeniden girmeniz gerecektir. Dolayısıyla Artı TV frekans ayarları 2021 diye bir araştırma yapıyorsanız bu içerikte güncel Artı TV Frekans bilgilerini bulabilirsiniz.
Türkiye’nin aktif haberleşme uyduları Türksat 3A ve 4A uyduları Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş (TÜRKSAT) yönetiminde aktif ve başarılı bir şekilde görevlerini gerçekleştiriyor. Bu iki uyduda toplam 308 adet şifresiz kanal bulunuyor. Ancak ARTI TV Türksat uydularında yer almıyor.
Artı TV Frekans Ayarı 2021 Nedir? (Şifresiz)
Artı TV Frekansı ayarı 11054, Sinyal oranı 27500, Polarizasyon yönü H (Horizontal) - Yatay şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.
Kanal adı: Artı TV
Uydu : Hodbirt 13 °
Frekans : 11054
Sinyal Oranı : 27500
Polarizasyon :H - YATAY
Bu içerikteki Artı TV Frekans bilgisi TÜRKSAT Resmi Web Sitesi üzerinden 2021 yılında edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.
ARTI TV HAKKINDA
ARTI TV, özellikle muhalif ve sol yayın çizgisi ile bilinen ve Twitter’ta 200 binden fazla takipçisi olan, son dönemde yükselişteki bir kanaldır. Aynı zamanda Artı Gerçek’in televizyon kanalıdır. Köln’den yayın yapar, Can Dündar da kısa yorumlarla kanalda yer bulur. Kadrosunda ilahiyatçı İhsan Eliaçık, şair Haluk Çetin, Nazım Alpman ve Dilek Dindar gibi isimler bulunur.
Artı TV Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?
Artı TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden “frekans ekle” (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.
Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.
Cihazın Marka ve Modeline Göre kanal ekleme ayarlama işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz.
Artı TV Digitürk Kaçıncı Kanal?
Artı TV kanalının Digitürk’te hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.
Artı TV D-Smart Kaçıncı Kanal?
Artı TV kanalının D-Smart’ta hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.
Artı TV Tivibu Kaçıncı Kanal?
Artı TV kanalının TİVİBU’da hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.
SON BİR HAFTALIK YAYIN AKIŞI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR
Yayın akışını detaylı olarak görmek istediğiniz günün üzerine tıklayın.
PAZARTESİ ARTI TV YAYIN AKIŞI
08:00 GÜN BAŞLIYOR
09:00 GÜN BAŞLIYOR
10:00 MEDYA KRİTİK
11:00 MEDYA KRİTİK
12:00 HABER AKTÜEL
13:00 HABER AKTÜEL
14:00 HABER AKTÜEL
15:00 HABER AKTÜEL
16:00 HABER AKTÜEL
17:00 HABER AKTÜEL
18:00 EKOLOJİK ODAK
19:00 ARTI ANA HABER
20:00 ODAK
21:00 ÇETELE
22:00 ÇETELE
23:00 GECE EDİTÖRÜ
SALI ARTI TV YAYIN AKIŞI
08:00 GÜN BAŞLIYOR
09:00 GÜN BAŞLIYOR
10:00 MEDYA KRİTİK
11:00 MEDYA KRİTİK
12:00 HABER AKTÜEL
13:00 HABER AKTÜEL
14:00 HABER AKTÜEL
15:00 HABER AKTÜEL
16:00 HABER AKTÜEL
17:00 HABER AKTÜEL
18:00 EKONOMİ POLİTİK
19:00 ARTI ANA HABER
20:00 ODAK
21:00 GÜNDEM ÖZEL
22:00 GÜNDEM ÖZEL
23:00 GECE EDİTÖRÜ
ÇARŞAMBA ARTI TV YAYIN AKIŞI
08:00 GÜN BAŞLIYOR
09:00 GÜN BAŞLIYOR
10:00 MEDYA KRİTİK
11:00 MEDYA KRİTİK
12:00 HABER AKTÜEL
13:00 HABER AKTÜEL
14:00 HABER AKTÜEL
15:00 HABER AKTÜEL
16:00 HABER AKTÜEL
17:00 HABER AKTÜEL
18:00 ARTI SPOR
19:00 ARTI ANA HABER
20:00 ODAK
21:00 DÜNYA VE BİZ
22:00 DETAY
23:00 GECE EDİTÖRÜ
PERŞEMBE ARTI TV YAYIN AKIŞI
08:00 GÜN BAŞLIYOR
09:00 GÜN BAŞLIYOR
10:00 MEDYA KRİTİK
11:00 MEDYA KRİTİK
12:00 HABER AKTÜEL
13:00 HABER AKTÜEL
13:00 HABER AKTÜEL
15:00 HABER AKTÜEL
16:00 HABER AKTÜEL
17:00 HABER AKTÜEL
18:00 GÜNDEM ÖZEL
19:00 ARTI ANA HABER
20:00 ODAK
21:00 HABER PEŞiNDE
22:00 HABER PEŞiNDE
23:00 GECE EDİTÖRÜ
CUMA ARTI TV YAYIN AKIŞI
08:00 GÜN BAŞLIYOR
09:00 GÜN BAŞLIYOR
10:00 MEDYA KRİTİK
11:00 MEDYA KRİTİK
12:00 HABER AKTÜEL
13:00 HABER AKTÜEL
14:00 HABER AKTÜEL
15:00 HABER AKTÜEL
16:00 HABER AKTÜEL
17:00 HABER AKTÜEL
18:00 GÜNDEM ÖZEL
19:00 ARTI ANA HABER
20:00 ODAK
20:30 AMENNA
21:00 ARTI GERÇEK
22:00 ARTI GERÇEK
23:00 GECE EDİTÖRÜ
CUMARTESİ ARTI TV YAYIN AKIŞI
09:00 ARTI HAFTASONU
10:00 ARTI HAFTASONU
11:00 KADIN FARKI
12:00 HABER AKTÜEL
13:00 EMEK VE HAYAT
14:00 AVRUPA GÜNDEMİ
15:00 HABER AKTÜEL
16:00 MOR GÜNDEM
17:00 HABER AKTÜEL
18:00 İNSAN HAKLARI AJANDASI
19:00 ARTI ANA HABER
20:00 KÜLTÜR SERVİSİ
21:00 GÜNDEM ORTADOĞU
22:00 GÜNDEM ORTADOĞU
23:00 GECE EDİTÖRÜ
PAZAR ARTI TV YAYIN AKIŞI
09:00 ARTI HAFTASONU
10:00 ARTI HAFTASONU
11:00 SAĞLIKLI YAŞAM
12:00 HABER AKTÜEL
13:00 BAĞDAT CAFE
14:00 ŞİİR İÇİ ŞARKILAR
15:00 HABER AKTÜEL
16:00 USTURA
17:00 HABER AKTÜEL
18:00 HAFTANIN HAY’I HUY’U
19:00 ARTI ANA HABER
20:00 ART- I SANAT
21:00 TARİHİN PEŞİNDE
22:00 TARİHİN PEŞİNDE
23:00 GAMURÇ