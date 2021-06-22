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Artı TV Frekans Ayarları 2021! ARTI TV hangi uydu da?

Hodbirt 13 uydusundan yayın yapan Artı TV frekans ayarlarını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken bilgilere haberimizde yer verdik. Bu içerikte ayrıca Artı TV hangi uydu da? yayın yapıyor sorunuza da yanıt olacak.

Artı TV Frekans Ayarları 2021! ARTI TV hangi uydu da?

Televizyonunuzu bilerek veya bilmeyerek fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Uydu alıcınıza böyle bir durumda aradığınız kanalın frekans bilgilerini yeniden girmeniz gerecektir. Dolayısıyla Artı TV frekans ayarları 2021 diye bir araştırma yapıyorsanız bu içerikte güncel Artı TV Frekans bilgilerini bulabilirsiniz.

Türkiye’nin aktif haberleşme uyduları Türksat 3A ve 4A uyduları Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş (TÜRKSAT) yönetiminde aktif ve başarılı bir şekilde görevlerini gerçekleştiriyor. Bu iki uyduda toplam 308 adet şifresiz kanal bulunuyor. Ancak ARTI TV Türksat uydularında yer almıyor. 

Artı TV Frekans Ayarı 2021 Nedir? (Şifresiz)

Artı TV Frekansı ayarı 11054, Sinyal oranı 27500, Polarizasyon yönü H (Horizontal) - Yatay şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.

Kanal adı: Artı TV

Uydu : Hodbirt 13 °

Frekans : 11054

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon :H - YATAY 

Bu içerikteki Artı TV Frekans bilgisi TÜRKSAT Resmi Web Sitesi üzerinden 2021 yılında edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

ARTI TV HAKKINDA

ARTI TV, özellikle muhalif ve sol yayın çizgisi ile bilinen ve Twitter’ta 200 binden fazla takipçisi olan, son dönemde yükselişteki bir kanaldır. Aynı zamanda Artı Gerçek’in televizyon kanalıdır. Köln’den yayın yapar, Can Dündar da kısa yorumlarla kanalda yer bulur. Kadrosunda ilahiyatçı İhsan Eliaçık, şair Haluk Çetin, Nazım Alpman ve Dilek Dindar gibi isimler bulunur. 

Artı TV Frekans Ayarları 2021 - Artı TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Artı TV Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

Artı TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden “frekans ekle” (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

Cihazın Marka ve Modeline Göre kanal ekleme ayarlama işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Artı TV Frekans Ayarları 2021 - Artı TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Artı TV Digitürk Kaçıncı Kanal?

Artı TV kanalının Digitürk’te hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

Artı TV D-Smart Kaçıncı Kanal?

Artı TV kanalının D-Smart’ta hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

Artı TV Tivibu Kaçıncı Kanal?

Artı TV kanalının TİVİBU’da hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

SON BİR HAFTALIK YAYIN AKIŞI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

Yayın akışını detaylı olarak görmek istediğiniz günün üzerine tıklayın.

PAZARTESİ ARTI TV YAYIN AKIŞI

    08:00   GÜN BAŞLIYOR
    09:00   GÜN BAŞLIYOR
    10:00   MEDYA KRİTİK
    11:00   MEDYA KRİTİK
    12:00   HABER AKTÜEL
    13:00   HABER AKTÜEL
    14:00   HABER AKTÜEL
    15:00   HABER  AKTÜEL
    16:00   HABER AKTÜEL
    17:00   HABER AKTÜEL
    18:00   EKOLOJİK ODAK
    19:00   ARTI ANA HABER
    20:00   ODAK
    21:00   ÇETELE
    22:00   ÇETELE
    23:00   GECE EDİTÖRÜ

SALI ARTI TV YAYIN AKIŞI

    08:00   GÜN BAŞLIYOR
    09:00   GÜN BAŞLIYOR
    10:00   MEDYA KRİTİK
    11:00   MEDYA KRİTİK
    12:00   HABER AKTÜEL
    13:00   HABER AKTÜEL
    14:00   HABER AKTÜEL
    15:00   HABER AKTÜEL
    16:00   HABER AKTÜEL
    17:00   HABER AKTÜEL
    18:00   EKONOMİ POLİTİK
    19:00   ARTI ANA HABER
    20:00   ODAK
    21:00   GÜNDEM ÖZEL
    22:00   GÜNDEM ÖZEL
    23:00   GECE EDİTÖRÜ

ÇARŞAMBA ARTI TV YAYIN AKIŞI

    08:00   GÜN BAŞLIYOR
    09:00   GÜN BAŞLIYOR
    10:00   MEDYA KRİTİK
    11:00   MEDYA KRİTİK
    12:00   HABER AKTÜEL
    13:00   HABER AKTÜEL
    14:00   HABER AKTÜEL
    15:00   HABER AKTÜEL
    16:00   HABER AKTÜEL
    17:00   HABER AKTÜEL
    18:00   ARTI SPOR
    19:00   ARTI ANA HABER
    20:00   ODAK
    21:00   DÜNYA VE BİZ
    22:00   DETAY
    23:00   GECE EDİTÖRÜ

PERŞEMBE ARTI TV YAYIN AKIŞI

    08:00   GÜN BAŞLIYOR
    09:00   GÜN BAŞLIYOR
    10:00   MEDYA KRİTİK
    11:00   MEDYA KRİTİK
    12:00   HABER AKTÜEL
    13:00   HABER AKTÜEL
    13:00   HABER AKTÜEL
    15:00   HABER AKTÜEL
    16:00   HABER AKTÜEL
    17:00   HABER AKTÜEL
    18:00   GÜNDEM ÖZEL
    19:00   ARTI ANA HABER
    20:00   ODAK
    21:00   HABER PEŞiNDE
    22:00   HABER PEŞiNDE
    23:00   GECE EDİTÖRÜ

CUMA ARTI TV YAYIN AKIŞI

    08:00   GÜN BAŞLIYOR
    09:00   GÜN BAŞLIYOR
    10:00   MEDYA KRİTİK
    11:00   MEDYA KRİTİK
    12:00   HABER AKTÜEL
    13:00   HABER AKTÜEL
    14:00   HABER AKTÜEL
    15:00   HABER AKTÜEL
    16:00   HABER AKTÜEL
    17:00   HABER AKTÜEL
    18:00   GÜNDEM ÖZEL
    19:00   ARTI ANA HABER
    20:00   ODAK
    20:30   AMENNA
    21:00   ARTI GERÇEK
    22:00   ARTI GERÇEK
    23:00   GECE EDİTÖRÜ

CUMARTESİ ARTI TV YAYIN AKIŞI

    09:00   ARTI HAFTASONU
    10:00   ARTI HAFTASONU
    11:00   KADIN FARKI
    12:00   HABER AKTÜEL
    13:00   EMEK VE HAYAT
    14:00   AVRUPA  GÜNDEMİ
    15:00   HABER AKTÜEL
    16:00   MOR GÜNDEM
    17:00   HABER AKTÜEL
    18:00   İNSAN HAKLARI AJANDASI
    19:00   ARTI ANA HABER
    20:00   KÜLTÜR SERVİSİ
    21:00   GÜNDEM ORTADOĞU
    22:00   GÜNDEM ORTADOĞU
    23:00   GECE EDİTÖRÜ

PAZAR ARTI TV YAYIN AKIŞI 

    09:00   ARTI HAFTASONU
    10:00   ARTI HAFTASONU
    11:00   SAĞLIKLI YAŞAM
    12:00   HABER AKTÜEL
    13:00   BAĞDAT CAFE
    14:00   ŞİİR İÇİ ŞARKILAR
    15:00   HABER AKTÜEL
    16:00   USTURA
    17:00   HABER AKTÜEL
    18:00   HAFTANIN HAY’I HUY’U
    19:00   ARTI ANA HABER
    20:00   ART- I SANAT
    21:00   TARİHİN PEŞİNDE
    22:00   TARİHİN PEŞİNDE
    23:00   GAMURÇ

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