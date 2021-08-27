"Artık 4 çocuğum var" diyen Alişan yeğenleriyle alışverişte görüntüledi! Bir an olsun yalnız bırakmıyor...

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmesinin ardından gözyaşları içinde toprağa verdi.

Kardeşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Alişan, Artık 4 çocuğum var" dediği yeğenleri ile görüntülendi. Yeğenleri ile Etiler'de alışveriş yaparken görüntülenen Alişan, Eyşan ve Ceylan'ın elini bir kez bile bırakmadı.

Yeğenleriyle mağazaları gezen şarkıcı, elektrikli scooter alarak alışverişini sonlandırdı.

Yaklaşık iki bin TL'lik alışveriş yapan Alişan, muhabirlerin yönelttiği sorulara cevap vermek istemeyerek, "Arkadaşlar başka zaman, şimdi olmaz" diyerek yeğenlerinin yanında konuşmak istemedi.

Kardeşinin ölümünün ardından her boş vaktini yeğenleriyle geçirmeye çalışan Alişan'ı görenler, "Yeğenleri Eyşan ve Ceylan'a babalık ediyor" yorumunu yaptı.

Alişan koronavirüsten hayatını kaybeden kardeşine şu sözlerle veda etmişti:

"Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah'ım senin mekanını cennet eylesin İnşallah. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi."