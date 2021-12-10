Artık Alman hesabı bile kurtarmıyor! Volkswagen Polo'daki fiyat değişimi görenleri hayrete düşürdü! İşte Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi
Artık Alman hesabı bile kurtarmıyor! Volkswagen Polo'daki fiyat değişimi görenleri hayrete düşürdü! İşte Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi
Kurdaki değişimin ardından araba fiyatları en çok merak edilenler konuların başını çekiyor. Kullanıcılar tarafından ilgi gören modellerden Volkswagen Polo'nun fiyatında kısa süre içerisinde yaşanan değişim ise görenleri hayrete düşürüyor.