Artık Alman hesabı bile kurtarmıyor! Volkswagen Polo'daki fiyat değişimi görenleri hayrete düşürdü! İşte Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi

Son dönemde yaşanan dalgalı kura Merkez Bankası müdahalede bulunsa da etkili olamamıştı. Bunun ardından araba fiyatlarında da kur artışı yaşandı. Ülkemizin en çok sevilen araçlarından biri olan Volkswagen Polo da bu artıştan en çok etkilenen araçlar arasında yerini aldı. İşte Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi...