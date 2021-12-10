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  3. Artık Alman hesabı bile kurtarmıyor! Volkswagen Polo'daki fiyat değişimi görenleri hayrete düşürdü! İşte Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi

Artık Alman hesabı bile kurtarmıyor! Volkswagen Polo'daki fiyat değişimi görenleri hayrete düşürdü! İşte Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi

Kurdaki değişimin ardından araba fiyatları en çok merak edilenler konuların başını çekiyor. Kullanıcılar tarafından ilgi gören modellerden Volkswagen Polo'nun fiyatında kısa süre içerisinde yaşanan değişim ise görenleri hayrete düşürüyor.

Artık Alman hesabı bile kurtarmıyor! Volkswagen Polo'daki fiyat değişimi görenleri hayrete düşürdü! İşte Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi 115

Son dönemde yaşanan dalgalı kura Merkez Bankası müdahalede bulunsa da etkili olamamıştı. Bunun ardından araba fiyatlarında da kur artışı yaşandı. Ülkemizin en çok sevilen araçlarından biri olan Volkswagen Polo da bu artıştan en çok etkilenen araçlar arasında yerini aldı. İşte Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi...