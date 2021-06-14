Artık canına tak etti! Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un taciz isyanı "Yettiniz artık"

Ekranların güzel oyuncusu, Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdığımız ünlü oyuncu Çiğdem Batur sosyal medyada isyan bayrağını çekti. Başı sapığı ile dertte olan Batur, kendisini taciz ettiği iddiasıyla daha önce mahkemelik olduğu Erdinç B. isimli kişi yıllar sonra tekrar ortaya çıkınca "Yettiniz artık" diyerek isyan etti.

Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan ünlü oyuncu, 2014 yılında kendisini taciz ettiğini söyleyerek dava açtığı Erdinç B. isimli kişiden yine taciz gördüğünü açıkladı. Batur'un ateş püskürdüğü video sosyal medyada gündem oldu.

"BENİ VE AİLEMİ TACİZ EDİYOR"

Süreçle ilgili bilgi veren Batur şu ifadeleri kullandı: "Bu dava nasıl sonuçlandı derseniz; Bu şahsın daha önce herhangi bir suç işlemediğinden dolayı cezası ötelendi. Bu ne demek oluyor; bu ve buna benzer suç işlerse eğer hapis cezası alacak. Üzerinden 4-5 sene geçmesine rağmen bu şahıs ceza da almadığı için tekrar ortaya çıktı. Aynı özgüvenle, aynı kendini bir şey zannederek, biz ona bu 4-5 sene içerisinde hiç tepki vermediğimiz için, tevazu gösterdiğimiz için kendini daha bir hak sahibi gördü taciz konusunda. Tekrar cep telefonuyla taciz ediyor. Beni, ailemi, ailem gibi gördüğüm arkadaşlarımı her şeyden önce bütün bu insanların hepsini endişede bırakıyor benimle alakalı."

"CESARETİN VARSA BU VİDEONUN ALTINA YAZSANA"

Konuşmasında kendisini taciz eden sapığa seslenen Batur, "Şimdi cesaretin varsa bu videonun altına da bana yazdığın mesajları aynı özgüvenle yazsana... Hadi telefonun arkasında o klavyenin arkasında bana özgüvenle bulunduğun tacizi şimdi burada herkesin önünde bulunsana…" ifadelerini kullandı.

"SUSTUKÇA KADINA ŞİDDET ARTIYOR"

Davanın takipçisi olacağını ifade eden Batur, yaşananlara göz yummayacağını ifade etti. Ülkede her geçen gün kadına şiddet olaylarının artış gösterdiğine değinen başarılı oyuncu, "Çünkü biz sizin gibi sapıklara tepki göstermediğimiz sürece ve siz ceza almadığınız sürece maalesef bu ülkede kadına şiddet ve kadın ölümleri her geçen gün daha fazla artıyor." dedi.

TACİZ İSYANINA KADINLARDAN DESTEK MESAJLARI GELDİ

Çiğdem Batur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu olayın 4-5 yıl öncesine dayandığını açıkladı. Dava sürecinin devam ettiğini vurgulayan Batur, Erdinç B. isimli şahsın yeniden ortaya çıktığını, kendisini, ailesini ve çevresindeki insanları taciz ettiğini ifade etti. Şahsın kendisine sürekli mesajlar ve hediyeler gönderdiğini, oyunlarına geldiğini ifade eden Batur'un olayla ilgili isyanına kadınlardan destek gecikmedi.