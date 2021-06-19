"Artık elimizde kanıt var" diyerek duyurdu! BioNTech aşısı kısırlığa neden olur mu? İşte Kovid aşılarının sperm sayısına etkisi!

Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede birçok ülke kendi aşısını üretmeyi başarmış ve küresel çapta, 2 buçuk milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Ancak aşılama arttıkça 'Aşılar sperm kalitesi ve sayısını olumsuz etkileyerek kısırlığa neden oluyor' iddiaları da yayıldı. Bu iddiaların aşı karşıtları tarafından geliştirilen karalama kampanyaları mı yoksa doğru mu olduğu tüm insanların kafasında büyük bir soru işaretine dönüşmüşken konuya ilişkin yapılan araştırmanın başındaki isimlerden Dr. David Cohen, "Artık elimizde kanıt var" ifadeleriyle sorunun cevabını verdi.

ARAŞTIRMALAR, ETKİSİ OLMADIĞINI ORTAYA KOYDU

Yapılan çalışmalarda BioNTech'in ürettiği mRNA aşılarının, sperm sayılarına zarar vermediği, kısırlığa yol açmadığı belirlendi. Yeni yayımlanan bir araştırma, aşı karşıtlarının iddia ettiği gibi Kovid-19 aşısının sperm sayısı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını ortaya koydu.

JAMA'da yayımlanan araştırma verilerine göre Moderna ve BioNTech aşısının birinci veya ikinci dozunu olan hiçbir genç ve sağlıklı erkeğin sperm sayısının ve kalitesinin düşmediği tespit edildi. CNN'in haberine göre araştırma için 25 ile 31 yaş arasındaki 45 erkekten sperm örneği alındı. Çalışmaya katılan erkeklerin daha öncesinde bir sağlık problemi olmadığından emin olmak için çeşitli testler yapıldı.

Araştırma için alınan ilk örnekler, mRNA aşısının ilk dozundan önce alındı. Karşılaştırma yapmak için ikinci örnekler ise ikinci dozun üzerinden 70 gün geçtikten sonra alındı. Araştırmacılar, bu kişilerin sperm sayılarında hiçbir değişiklik gözlemediklerini ancak daha büyük bir örneklem ile kapsamlı bir araştırma yapmak istediklerini de belirtti.

"DİĞER AŞILARDA DA SONUCUN FARKLI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Dr. David Cohen araştırma ile ilgili değerlendirmesinde, "Artık aşı olmanız durumunda sperm sayınızın etkilenme olasılığının çok düşük olduğuna dair elimizde kanıt var" dedi. Çalışmada sadece söz konusu iddialara konu olan mRNA aşıları incelendi, Johnson & Johnson ve AsraZeneca gibi aşılar araştırmaya dahil edilmedi.

Dr.Ranjith Ramasamy, "Bu aşılar çalışmaya dahil edilmese de farklı genetik materyallere rağmen oldukça benzer çalıştıklarını düşünüyoruz. Bu yüzden diğer aşılarda da sonucun farklı olacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.

AŞI DEĞİL AMA KORONAVİRÜS KISIRLIĞA SEBEP OLABİLİR

Aşının spermler üzerinde etkisi olmamasına rağmen, ocak ayında yayınlanan başka bir araştırmaya göre Kovid-19 virüsü erkek üreme sistemine zararlı olabileceği belirlendi.

Çalışma, Kovid-19 geçirmemiş sağlıklı erkeklerle karşılaştırıldığında, Kovid-19'lu erkeklere ait sperm hücrelerinde iltihaplanma ve oksidatif streste önemli bir artış buldu. Sperm konsantrasyonu, hareketliliği ve şekli de virüsten olumsuz etkilendi.