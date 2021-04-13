Artık ev sahibi olmak çok kolay! 35 şirketten BDDK'ya faizsiz konut ve araç sistemi başvurusu: İşte o şirketler

Faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olan Tasarruf Finansman Sistemi'ne ilişkin kanun yürürlüğe girdi. Bunun üzerine 23'ü tek başına ve 12'si ise 4 şirket çatısı altında birleşmek üzere başvuruda bulundu. İntibak başvurusunda bulunan şirketlerden İstek Evim ve Varlıkevim, Varlıkevim Gayrimenkul çatısı altında birleşirken İktisatevim, Pamuk Evim, Vizyonevim ve Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul, İktisatevim Gayrimenkul olarak başvuru yaptı.

Birevim ve Çözüm Tasarruf da Birevim markası altında birleşme sağladı. Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, Birlikbirikim Gayrimenkul ve Gelecek Tasarruf Gelecek Tasarruf çatısında birleşti.

Destekevim ve Güvence Tasarruf ise Destekevim Gayrimenkul olarak intibak başvurusunda bulundu. Tasarruf finansman şirketlerinin BDDK'ya intibak için verilen 1 aylık başvuru süresi dolarken şirketler, 6 ay boyunca incelenecek ve başvurular sonuçlanacak.

BDDK'nın süreyi 6 ay daha uzatma hakkı bulunuyor. İntibak süresine başvuruda bulunmayan ve faaliyete devam eden şirketler hakkında da "İzinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem yapılacak.

Vatandaşların mağduriyetinin önüne geçme amacıyla intibak başvurusunda bulunan şirketler arasında yer almayan gerçek ve tüzel kişilere itibar etmemesi uyarısında bulunulan BDDK yetkilileri, bu kapsamdaki eylemleri gerçekleştirenlerin BDDK veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer ayrıca, tasarruf finansman şirketlerine yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altına alınmadığı, mevduat gibi değerlendirilmemesi gerekildiğini, sadece gözetim ve denetimin BDDK'da olacağı hususunda vatandaşları uyardı.

"ARTIK HEPİMİZ DEVLETİMİZİN KONTROL VE DENETİMİNDEYİZ"

Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı Serdar Kolo tarafından yapılan açıklamada, sektörün gerçek dışı vaatler ve haksız rekabetten bu yasa sayesinde kurtulacağı belirtildi.

Kolo, "Özellikle geçtiğimiz yıl yoğun olmakla birlikte, firma sayılarının düzensiz olarak artışı sonrası bazı yapılarda müşteri mağduriyetleri görülmeye başlandı. Sonuçta BDDK, yasanın çıkarılmasına öncülük etti. Artık hepimiz devletimizin kontrolü ve denetiminde, regülasyona tabi şirketler gibi rekabet edeceğiz" şeklinde konuştu. Birevim, tasarruf finansmanı sektörünün yeni nesil şirketlerinden Çözüm Tasarruf'u satın aldı.

Tasarruf finansmanı yöntemiyle Türkiye'de yeni bir dönemi başlattıklarını belirten Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, "Çözüm Tasarruf'u bünyemize katarak şube ve çalışan sayısıyla da lider konuma ulaştık. Sektörün en büyük ve en güçlü firması olarak 2 bine yakın çalışanımızla, 137 sabit ve 16 mobil şubede hizmet veriyoruz" dedi.

İşte başvuru yapan şirketler: