Artık iPhone almak neredeyse hayal oldu! Apple zam yaptı, vatandaşın ruhu bile duymadı! Yeni fiyat listesi dudak uçuklattı! Döviz kurlarındaki hareketlilik Apple markasında da deprem etkisi yarattı. iPhone telefonlarındaki rakamları görenler gözlerine inanamazken, uygun fiyatlı arayışlar vatandaşın gündemine konu oldu. İşte, Apple indirimli fiyat listesi 2021- 2022 | iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? 24 Aralık güncel fi

1 19 Apple indirimli fiyat listesi 2021- 2022 | iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? 24 Aralık güncel fiyatlar gibi konu başlıkları vatandaşın yeniden gündemine oturdu.