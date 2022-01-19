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Artık isminin anlamı nedir, Artık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Artık isminin anlamı; Fazla, çok, daha çok olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Artık isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Artık isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Artık isminin anlamı nedir, Artık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Artık isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Artık ismi ne demek, Artık ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Artık isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Artık İsminin anlamı nedir? TDK Artık anlamı:

Artık ismi Türk  dil kurumunda Fazla, çok, daha çok olarak tanımlanmaktadır.

Artık İsmi Kuranda geçiyor mu?

Artık ismi kuranda geçmemektedir.

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Artık isminin kökeni:

Artık ismi Arapça - Farsça  kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 3 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Artık isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Artık isminin rengi:

Nar

Artık ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Artık isminin Harf Analizi Nedir ?

Artık ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

T : Hayalperest, tembel,

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

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Artık isminin Numerolojisi Kaçtır?

Artık ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

R : 21

T : 24

I : 11

K : 14

= 71 Artık İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Artık isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Artık ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Artık isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1   R: 9   T: 2   I: 9   K: 2 = 23

2 3 = 5 Kader sayısıdır

Artık isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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