Artık "kişisel ziyaret vizesi" uygulamasıyla herkes umreye gidebilecek!

Suudi Arabistan, umre yapmaya da olanak sağlayan "kişisel ziyaret vizesi" vereceğini duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONUYLA İLGİLİ YAZILI AÇIKLAMADA BULUNDU

Vizenin "ziyaretçilerin Suudi Arabistan'daki tanıdıklarını ziyaret için ülkeye girmesine, Mekke ve Medine dahil olmak üzere ülkenin çeşitli şehir ve bölgelerinde hareket etmesine, umre yapmalarına, dini ve tarihi yerleri gezmelerine ve kültürel etkinliklere katılmalarına imkan tanıyacağı" belirtildi.

Açıklamada, başvurunun vize işlemleriyle ilgili internet sitesi üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.

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BAKANLIK RESMİ TWİTTER SAYFASINDAN VİZE İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİNE DAİR BİLGİLENDİRME YAPTI

Buna göre vize, Suudi Arabistan'da ikamet eden vatandaşların, yurt dışındaki yakınları veya arkadaşları için ziyaret davetinde bulunmasıyla alınabiliyor.