Artık markette bu firmanın ürünleri olmayacak! Süt üreten ünlü marka iflas etti!

Küresel ekonomik kriz, birçok dev şirketin iflas kararı almasına yol açıyor ve Türkiye'den de kötü haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisinin etkisiyle başlayan iflaslar süreci henüz sona ermemiş durumda. Ukrayna-Rusya savaşı da bu durumu daha da zorlaştırarak küresel ölçekte tedirginlik yaratıyor.

Son iflas haberi, Türkiye'nin hayvancılık sektöründeki önemli markalarından biri olan Coşgun Süt Ürünleri Hayvancılık Tarım Reklam ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nden geldi. Şirketin merkezi Aydın Söke'de bulunuyordu. Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen dava sonucunda, Coşgun Süt Ürünleri şirketinin iflasına karar verildi. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: "Coşgun Süt Ürünleri Hayvancılık Tarım Reklam ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin Aydın Asliye Ticaret Mahkemesinin 07/06/2023 tarih ve 2022/860 Esas ve 2023/359 sayılı kararları ile iflasına, iflasın aynı tarih ve saat 11:04'te açılmasına karar verilmiştir."

Haberin Devamı

Bu haber, ekonomik krizin hayvancılık sektörünü de etkilediğini ve şirketlerin zorlu süreçlerle karşı karşıya kaldığını bir kez daha gösteriyor. Global ekonomideki belirsizlikler ve savaşların etkisiyle, şirketlerin iflas riski artmaya devam ediyor.

