Artık markette bu firmanın ürünleri olmayacak! Süt üreten ünlü marka iflas etti!

Ekonomik daralma, birçok ülkeyi etkisi altına almaya devam ediyor ve iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren bir firma kötü bir haberle gündeme geldi.

YAYINLAMA
Google News
Artık markette bu firmanın ürünleri olmayacak! Süt üreten ünlü marka iflas etti!

Küresel ekonomik kriz, birçok dev şirketin iflas kararı almasına yol açıyor ve Türkiye'den de kötü haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisinin etkisiyle başlayan iflaslar süreci henüz sona ermemiş durumda. Ukrayna-Rusya savaşı da bu durumu daha da zorlaştırarak küresel ölçekte tedirginlik yaratıyor.

Son iflas haberi, Türkiye'nin hayvancılık sektöründeki önemli markalarından biri olan Coşgun Süt Ürünleri Hayvancılık Tarım Reklam ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nden geldi. Şirketin merkezi Aydın Söke'de bulunuyordu. Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen dava sonucunda, Coşgun Süt Ürünleri şirketinin iflasına karar verildi. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: "Coşgun Süt Ürünleri Hayvancılık Tarım Reklam ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin Aydın Asliye Ticaret Mahkemesinin 07/06/2023 tarih ve 2022/860 Esas ve 2023/359 sayılı kararları ile iflasına, iflasın aynı tarih ve saat 11:04'te açılmasına karar verilmiştir."iflas

Bu haber, ekonomik krizin hayvancılık sektörünü de etkilediğini ve şirketlerin zorlu süreçlerle karşı karşıya kaldığını bir kez daha gösteriyor. Global ekonomideki belirsizlikler ve savaşların etkisiyle, şirketlerin iflas riski artmaya devam ediyor.

1
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Döviz zengini olan ilimiz belli oldu! Bankada en çok döviz tutan il belli oldu
Döviz zengini olan ilimiz belli oldu! Bankada en çok döviz tutan il belli oldu
Yeni rakamları duyan emekliler sevinçten çıldıracak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat
Yeni rakamları duyan emekliler sevinçten çıldıracak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat
Dolar kurunda ortalık ayağa kalkacak! 100 gün sonra dolarda neler olacağını açıkladı!
Dolar kurunda ortalık ayağa kalkacak! 100 gün sonra dolarda neler olacağını açıkladı!
Altın fiyatlarında şaşırtan tahmin! 150 TL birden fırlayacak: Gardını alan kazanacak
Altın fiyatlarında şaşırtan tahmin! 150 TL birden fırlayacak: Gardını alan kazanacak
Son Haberler
Açık hava tiyatro keyfi başladı, Nilüfer’de ormanda sanatseverler buluşuyor
Açık hava tiyatro keyfi başladı, Nilüfer’de ormanda sanatseverler buluşuyor
Bakan Yerlikaya haziranda 15 bini aşkın düzensiz göçmenin yakalandığını 6 bin 883'ü sınır dışı edildiğini duyurdu
Bakan Yerlikaya haziranda 15 bini aşkın düzensiz göçmenin yakalandığını 6 bin 883'ü sınır dışı edildiğini duyurdu
MHP Hakkari 1. Sıra Milletvekili adayı olan Fatih Özbek, yeniden il başkanı seçildi
MHP Hakkari 1. Sıra Milletvekili adayı olan Fatih Özbek, yeniden il başkanı seçildi
Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!
Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memurlara ikisi bir arada zam yolda! Bayram sonrası müjde verildi: 18 maddede yeni zam tablosu!
Memurlara ikisi bir arada zam yolda! Bayram sonrası müjde verildi: 18 maddede yeni zam tablosu!
Çok Okunanlar
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!
7 Temmuz Cuma günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
7 Temmuz Cuma günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!
Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!
Nakite ihtiyacı olan hemen kontrol etsin! O kişilere özel 50 bin TL ödeme yapılacak!
Nakite ihtiyacı olan hemen kontrol etsin! O kişilere özel 50 bin TL ödeme yapılacak!
Gram altın almak isteyenler dikkat! O tarihte 500 TL birden fırlayacak: Kuyumculardan flaş tahmin
Gram altın almak isteyenler dikkat! O tarihte 500 TL birden fırlayacak: Kuyumculardan flaş tahmin
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geliyor!
Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geliyor!