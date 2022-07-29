Artık onlar da masum değil! Çok sayıda kişi yunuslar tarafından ısırılarak yaralandı!

Fukui şehrinde plaja giden insanlar, 9 Temmuz'dan bu yana 10'dan fazla kişiyi yaralayan yunuslar konusunda uyarıldı. Yerel basının aktardığı bilgiye göre yalnızca geçen hafta sonu Koşino plajındaki 6 kişi yunuslar tarafından ısırıldığı öğrenildi.

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Artık onlar da masum değil! Çok sayıda kişi yunuslar tarafından ısırılarak yaralandı!

Japonya'da vahşi maymunların ardından yunuslar da tedirgin etmeye başladı. Yunusların yüzülen alana girmesini önlemek için su altına ultrasonik frekanslar yayan makineler yerleştirilirken halk da dikkatli olmaları konusunda uyarılarak şu ifadelere yer verildi: "Yunuslar sevimli olarak görülür ama vahşi yunuslara umarsızca yaklaşırsanız ısırılabilir veya yaralanabilirsiniz. Bir tanesiyle karşılaşırsanız yanına gitmeyin."

Artık onlar da masum değil! Çok sayıda kişi yunuslar tarafından ısırılarak yaralandı!

MAYMUNDAN SONRA YUNUSLAR KORKU SALDI

Fukui'deki turizm departmanında yetkili Masaki Yasui, Vice News sitesine verdiği açıklamada yunusların Koşino plajında sık görüldüğünü ama bu yıl ilk kez sığ sulara geldiklerini belirtti.

Artık onlar da masum değil! Çok sayıda kişi yunuslar tarafından ısırılarak yaralandı!

"BİZİ YARALAYABİLİRLER"

Başkent Tokyo'daki Şinagava Akvaryumu'nun yardımcı yöneticisi Toşihisa Matsudo ise yunusların kasten saldıran hayvanlar olmadığını vurgulayarak: "Ağırlıkları 200 kilodan fazla. Oyun oynuyor dahi olsalar, biz insanlar daha hafif ve zayıf olduğumuz için, bizi yaralayabilirler" diye konuştu.

Artık onlar da masum değil! Çok sayıda kişi yunuslar tarafından ısırılarak yaralandı!

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